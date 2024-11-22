Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı ABD Başkanı Biden'a göre "rezalet"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında verilen yakalama kararına tepki gösterdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Biden, kararı "rezalet" olarak nitelendirdi.

İsrail ile Hamas'ın "eşdeğer" olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.



UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.