Netanyahu hakkındaki yakalama kararına Hamaney'den ilk tepki: "İdam cezası çıkarılmalı"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararına ilk tepkisini verdi.

Hamaney, "İsrailli liderler için tutuklama emri değil idam cezası çıkarılmalı" dedi.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) perşembe günü, mahkemenin başsavcısı Karim Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle tutuklama emri çıkarılması talebini kabul eden bir karar yayınlamıştı.



İsrailli yetkililer hakkında ilk kez uluslararası tutuklama emri çıkarılıyor ve bu emir ilk kez demokratik uluslar topluluğunun bir parçası olarak kabul edilen bir ülkenin yetkililerine karşı çıkarılıyor.

