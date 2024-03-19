Netanyahu: Hamas'ı yok etmek için Refah'a girmekten başka yol yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah operasyonuna ilişkin bir kez daha net mesaj verdi.

Netanyahu, "Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı dışında bir yol yok" dedi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, "artan uluslararası baskının, Hamas'a karşı savaş hedeflerine ulaşılmasına engel olamayacağını" söylemişti.

Sivillerin bölgeden tahliye edileceğini ve daha sonra İsrail ordusunun bölgeye gireceğini söyleyen Netanyahu, "Refah'a gireceğiz. Bu birkaç hafta sürse bile gerçekleşecek" demişti.

