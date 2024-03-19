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Netanyahu: Hamas'ı yok etmek için Refah'a girmekten başka yol yok

Netanyahu, uluslararası baskıya rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik kara operasyonun gerçekleşeceğine ilişkin açıklamasını yineledi. Netanyahu, "Hamas'ı yok etmek için Refah'a kara operasyonu düzenlemekten başka yol yok" dedi.

Netanyahu: Hamas'ı yok etmek için Refah'a girmekten başka yol yok

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah operasyonuna ilişkin bir kez daha net mesaj verdi.

Netanyahu, "Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı dışında bir yol yok" dedi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, "artan uluslararası baskının, Hamas'a karşı savaş hedeflerine ulaşılmasına engel olamayacağını" söylemişti.

Sivillerin bölgeden tahliye edileceğini ve daha sonra İsrail ordusunun bölgeye gireceğini söyleyen Netanyahu, "Refah'a gireceğiz. Bu birkaç hafta sürse bile gerçekleşecek" demişti.

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