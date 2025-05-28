Netanyahu: Hamas'ın Gazze'deki lideri Muhammed Sinvar öldürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail meclisi Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki Hamas lideri Muhammed Sinvar'ı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi'nin yakınlarına 13 Mayıs tarihinde düzenlediği hava saldırısında öldürdüğünü doğruladı.

Daha önce İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da yaptığı bir açıklamada Sinvar'ın öldüğüne dair emarelerin arttığını söylemişti.

İsrail, mayıs ayının ortasında, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta iki hastaneyi vurmuştu. Birkaç saat arayla yapılan saldırılarda önce Nasır Hastanesi, ardından Avrupa Hastanesi hedef alınmıştı.



ABD'nin CNN televizyonunun haberine göre, Avrupa Hastanesi'nde hedef, Hamas'ın "fiili" lideri Muhammed Sinvar'dı. CNN haberini, üst düzey İsrailli bir yetkiliyle konuya yakın iki kaynağa dayandırmıştı.

AĞABEYİNİN YERİNE GEÇMİŞTİ



Ekim'de öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar, ağabeyinin ölümünden bu yana Hamas'a liderlik ediyordu.



Muhammed Sinvar'ın hedef alındığı saldırı, Hamas'ın Amerikalı rehine Edan Alexander'i serbest bırakmasından bir gün sonra gelmişti.



Hamas, Alexander'ı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyareti öncesi iyi niyet jesti olarak serbest bırakmıştı.



Hamas, İsrail'i devre dışı bırakarak anlaşmayı, doğrudan Trump yönetimiyle yapmıştı.