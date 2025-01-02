Netanyahu hastaneden taburcu edildi

Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından bugün taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, "Önümüzde iyileşme süreci var" ifadeleri kullanıldı.



Netanyahu, salı günü İsrail Meclisine sunulan vergi tasarısı hakkında oy kullanmak için hastaneden kısa süreliğine ayrılmıştı. 75 yaşındaki Netanyahu, son yıllarda birden fazla tıbbi prosedürden geçti. Mart ayında fıtık ameliyatı olan Netanyahu, Temmuz 2023'te kalp ritmi bozukluğu teşhisinin ardından kalp pili taktırmıştı.



Son olarak Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti.