Netanyahu: Hizbullah, Litani Nehri'ne kadar geri püskürtülmeli

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir açıklama yaptı.

Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, Lübnan sınırında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, “Anlaşma olsun ya da olmasın, kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin anahtarı, Hizbullah'ı Litani'nin ötesinde tutmak, yeniden silahlanmasını önlemek ve bize karşı her türlü eyleme güçlü bir şekilde karşılık vermektir” dedi.

Öte yandan İsrail basınının, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde ise İsrail'in 10 ile 14 gün içinde Hizbullah ile çatışmalara son verecek bir ateşkes anlaşmasına varabileceği öne sürüldü.