Netanyahu: "Hizbullah'a hayal bile edemeyecekleri bir darbe indirdik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında devam eden İsrail-Hizbullah gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.



Netanyahu, İsrail'in son günlerde Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'a "hayal bile edemeyecekleri bir darbe indirdiğini" söyledi.



Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaklar.” ifadelerini kullandı.

İsrail lideri açıklamasında çatışmaların kuzeydeki hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini vurgulayarak, "Kuzey'deki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız." dedi.

LÜBNAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah, geçtiğimiz hafta İsrail’in çağrı cihazı ve telsizlere yönelik siber saldırılarına karşılık olarak İsrail’e yoğun füze saldırısı başlattı.

Hizbullah saldırıyı, “İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.