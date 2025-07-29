Netanyahu, hükümet dağılmasın diye Gazze'yi ilhak edecek

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Bezalel Smotrich'i hükümette tutmak amacıyla güvenlik kabinesine ABD yönetiminin de onayladığı bir plan sundu.



Hamas'a Gazze'de ateşkesi kabul etmesi için birkaç gün mühlet verileceği, bunun olmaması durumunda Gazze'nin bir kısmının aşamalı olarak ilhak edilmesini öngören planın hayata geçirileceği kaydedildi.



Smotrich, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi durumunda hükümetten çekilme sinyali vermişti.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaşması için uluslararası kuruluşlar ile ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapıldığı iddia edilmişti.



Açıklamada, her gün 10.00 ila 20.00 saatleri arasında Gazze'de nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelere saldırıların durdurulduğu, 06.00 ila 23.00 saatleri arasında yardım konvoylarının güvenli geçişini sağlayacak güvenli güzergahlar belirlendiği öne sürülmüştü.