Netanyahu hükümeti dağılıyor mu? Koalisyon ortağı rest çekti

İsrail'de savaş kabinesinin dağılmasının ardından gözler hükümete çevrildi. İsrail'in en sağcı hükümeti olarak nitelendiren koalisyonun zor durumda olduğu belirtildi. Koalisyon ortağı aşırı dindar Şas Partisi, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Şas’ın lideri Deri, Netanyahu'yu kontrolü kaybetmekle suçladı.

Netanyahu hükümeti dağılıyor mu? Koalisyon ortağı rest çekti
Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

Haberi Görüntüle

hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Şas yetkilileri İsrail meclisinde, “Haham Yasası” taslağını geri çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne şiddetli eleştiriler yöneltmeye başladı.

Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.

Başbakan Netanyahu ile Şas’ın lideri Haham Aryeh Deri arasında dün akşam “zor” bir telefon görüşmesi gerçekleştiğine yer verilen haberde, Deri’in Netanyahu'yu koalisyonun kontrolünü kaybetmekle ve hükümetini Haredi halkı (Ultra Ortodoks Yahudiler) için zararlı olmaya başlamakla suçladığı aktarıldı.

Netanyahu, Haham Yasası taslağını mecliste ilk okumada oylamadan önce, lehine çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gündemden geri çekmişti.

Söz konusu yasa tasarısı, kentlerdeki hahamları atama yetkisinin yerel makamlardan Şas Partisi'nden Michael Malchieli bakanlığındaki Din Hizmetleri Bakanlığı’na devredilmesini öngörüyor.

Ancak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başkanlığındaki aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Likud partileri söz konusu yasa tasarısına karşı çıkıyor.

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

Netanyahu’nun Savaş Kabinesi'ni feshetmesi ne anlama geliyor?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuk Kolombiya'da tedavi görecek

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya, 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Biden'ın sağlığıyla ilgili videolar tartışma konusu oldu

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

Kanada resmen duyurdu: İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütü ilan edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...