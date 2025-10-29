Netanyahu hükümeti ikiye bölündü: Aşırı sağcı bakanlardan tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze'deki ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun "dokunulmazlığının olmadığını" ifade ederek, tehdit etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye salı gecesinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılarda Hamas'ın "onlarca komutanının" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hamas'ın "gerek takım elbise giyenler gerekse tünelde saklanan" diye nitelediği liderlik kadrosu için "herhangi bir dokunulmazlık bulunmadığını, İsrail askerlerine el uzatanın elinin kesileceğini" öne süren Katz, böylece Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini de tehdit etti.

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR SAVAŞ İSTİYOR

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de bir askerin "ateşkes sırasında" öldürülmesini gerekçe göstererek Netanyahu’yu Gazze’ye karşı “tam ölçekli savaş”a geri dönmemekle eleştirdi.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun “ölçülü tepki”yle yetindiğini yazdı.

Aşırı sağcı bakan paylaşımında, “Bir kez daha Hamas, ‘ateşkes’ sırasında askerlerimizden birini katletti ve bir kez daha Başbakan olayı ‘ölçülü bir yanıt’la kapatmayı ve ateşkese derhal dönmeyi, insanî yardımın girişine izin vermeye devam etmeyi seçiyor. Oysa asıl amaç: Hamas’ın yok edilmesidir.” ifadelerine yer verdi.

Bakan, Netanyahu’nun bu amaçtan vazgeçmesi halinde “hükümetin var olma hakkı”nın kalmayacağını da ileri sürdü.

Ben-Gvir’in açıklaması, koalisyon içindeki gerilimleri ve İsrail siyasetinde güvenlik politikaları üzerinden süregelen tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte.

Bakanın sert çıkışı, hükümetin Gazze politikasına ilişkin iç siyasetteki ayrışmaları gözler önüne seriyor.