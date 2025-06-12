Netanyahu hükümetini devirme girişimi başarısız oldu

İsrail'de muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını devirme girişimi, meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) partilerin desteğini çekmesinin ardından Meclis'te gerekli çoğunluğu sağlayamadı.



The Times of Israel gazetesinin haberine göre, muhalefetin dün sunduğu meclisin feshine ilişkin tasarı ön oylamada 61'e karşı 53 oyla reddedildi.



Ön oylamadan kısa bir süre önce Şas Partisi ile Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Tevrat Sancağı hükümetle Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulması yönünde anlaşmaya vardıklarını ve meclisin feshedilmesine karşı oy kullanacaklarını duyurdu.



Haredi koalisyon üyelerinin destek vermesi halinde meclisten geçmesi mümkün olacak yasa tasarısı, Şas ve Tevrat Sancağı partilerinin son anda desteğini çekmesiyle yeterli çoğunluğa ulaşamadı.



Netanyahu hükümetinin iktidar koalisyonu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 68 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Meclisin feshedilmesi için çoğunluğun sağlanması yani en az 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

ULTRA ORTODOKSLARIN HAMLESİ

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, Netanyahu'nun talimatıyla koalisyon iktidarının devrilmesini engellemek için ön oylama öncesi hükümet ortağı Ultra Ortodoks partilerin temsilcileriyle uzun görüşmeler gerçekleştirdi.



Edelstein, yaptığı yazılı açıklamada, Tevrat okullarında eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin temel ilkeleri konusunda Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarıyla uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.



Ultra Ortodoks koalisyon ortakları Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri, Tevrat okullarında eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyordu.



BAZI MİLLETVEKİLLERİ HÜKÜMETTEN ÇEKİLEBİLİR



Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon iktidarı, meclisin feshine ilişkin oylamadan istediği sonucu alırken Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin krizin tam çözüme kavuşturulamaması hükümet için hala risk oluşturuyor.



Haaretz gazetesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği içerisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tevrat Sancağı ve Şas'ın fesih tasarısına karşı oy kullanması durumunda, Birleşik Tevrat Yahudiliği çatısı altındaki Agudat Israel milletvekillerinin hükümetten ayrılacağını öne sürdü.



Agudat Israel'in hükümetten olası çekilmesi hükümeti devirmiyor ancak Netanyahu'ya 120 sandalyeli mecliste 64 üyeli bir kırılgan çoğunluk bırakacak.



HAREDİLERİN ASKERLİK TARTIŞMASI



İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.



İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.



Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.



Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.



İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.



Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.



Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

