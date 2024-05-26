Netanyahu için tutuklama talebi: "Savaş bu şekilde yürütülmemeli"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama talebinin ardından İngiliz The Sunday Times’a konuştu.



Başsavcı Han, “Yakalama emirlerinin UCM yargıçları tarafından kabul edilmesi, Netanyahu’nun UCM üyesi 124 ülkeden birine seyahat etmesi durumunda teknik olarak bu kararın uygulanması anlamına geliyor” dedi.



Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra bazı Hamas yetkilileri hakkında da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri şüphesiyle yakalama emri çıkarılması istenmişti.



Başsavcı, “Uluslararası alanda tehlikeli bir dönemden geçiyoruz ve hukuka tutunmazsak tutunacak hiçbir şeyimiz kalmaz” diye konuştu.



Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinin küresel kurumların uluslararası hukuku destekleyip desteklemeyeceklerini yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Han, “Yakalama emirlerinin UCM yargıçları tarafından kabul edilmesi, Netanyahu’nun UCM üyesi 124 ülkeden birine seyahat etmesi durumunda teknik olarak bu kararın uygulanması anlamına geliyor” dedi.



"SAVAŞ BU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEMELİ"

Han, “İsrail kendi halkını koruma ve esirleri evlerine getirme hakkına sahip ancak hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlık suçu işleme izni yok” dedi.



UCM Başkanı Han, İsrail’in ekmek alabilmek için sırada sivilleri hedef alması gibi saldırılarına yönelik ise “Savaş bu şekilde yürütülmemeli. Eğer uluslararası insancıl hukuka uygunluk böyle bir şeyse, Cenevre Sözleşmelerinin hiçbir anlamı yok demektir” ifadesini kullandı.