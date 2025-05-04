Netanyahu “İkili oynuyor” demişti: Katar’dan İsrail’e tepki

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha yönetimi hakkında sarf ettiği sözler hakkında açıklama yaptı.



Netanyahu'nun açıklamalarını "tahrik edici, siyasi ve ahlaki sorumluluktan yoksun" olarak nitelendiren Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, "Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları bir medeniyet savunması olarak göstermek, tarih boyunca masum sivillere karşı işleyen yönetimlerin suçlarını haklı göstermek için kullandıkları sahte sloganları akla getiriyor" ifadelerini kullandı.



“ARABULUCULUK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”



İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya platformu X’teki hesabından yapılan iki paylaşımda, Gazze'ye saldırılara ilişkin olarak İsrail'in “adil araçlarla adil bir savaş yürüttüğü” iddia edilmişti. Netanyahu’nun 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail'in "medeniyet ve barbarlık arasında Kurtuluş Savaşı" verdiğini ileri sürmesine atıfta bulunulan açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki arabulucu ülkelerden Katar’a işaret edilerek, “Katar’ın yuvarlak konuşmalarla ikili oynamayı bırakmasının ve medeniyetin mi Hamas barbarlığının mı yanında olduğuna karar vermesinin zamanı geldi. İsrail, bu adil savaşı adil araçlarla kazanacak” denilmişti.



Bu ifadelerin ardından açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik soykırımı süresince Katar'ın "savaşı durdurma, sivilleri koruma ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan arabuluculuk çabalarına destek vermeye çalıştığını" vurguladı.



KATAR’DAN İSRAİL’E “138 ESİR” SORUSU



"Katar'ın ilkelere dayalı dış politikası, dürüst ve güvenilir arabulucu rolüyle çelişmiyor" ifadelerini kullanan Ensari, İsrailli 138 esirin askeri operasyonla mı yoksa bugün haksız yere eleştirilen arabuluculuk çabalarıyla mı kurtarıldığı sorusunu yöneltti.



Ensari, Gazze'deki Filistinlilerin yakın zamanın "en kötü felaketlerinden birini" yaşadığına dikkat çekerek, "Bahsedilen medeniyet, (Gazze'deki Filistinlileri) boğucu kuşatmadan, sistematik açlık, ilaç ve barınma imkanından mahrum bırakmaya ve insani yardımın baskı ve siyasi şantaj silahı olarak kullanılmasına kadar yapılanlar mıdır?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

