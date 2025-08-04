"Netanyahu iktidarda kalmak için her şeyi feda ediyor"

İsrail'in aşırı milliyetçi Yisrael Beiteinu partisinin lideri Avigdor Lieberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in demokratik temellerini yıkmak ve ülkeyi dünya sahnesinde izole etmekle suçladı.

İsrail'in Maariv gazetesine verdiği röportajda Lieberman, "Netanyahu bizi dünya çapında siyasi çöküşe sürüklüyor" dedi ve “Adil bir savaş nasıl tüm İsraillilerin dünyada dışlandığı bir savaşa dönüşebilir?” diye sordu.

Lieberman'ın bu açıklamaları, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşı yönetme şekli nedeniyle ülkede artan iç karışıklıklar ve savaş suçları ile kuşatma altındaki bölgeye yardımların engellenmesi konusunda uluslararası kamuoyunun artan tepkisiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Lieberman, “İsrail devletini demokratik olmayan bir devlete dönüştürme girişimi var” diyerek, hükümetin Gazze'de tutulan esirleri geri getirmekteki başarısızlığını sorguladı.

"Bu tam bir delilik” diyen Lieberman, "Başbakan siyasi hayatta kalmak için her şeyi feda ediyor” ifadelerini kullandı.