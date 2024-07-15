Netanyahu ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, ateşkes çağrısını yineledi

İsrailli liderlerle bir araya gelen İngiltere'nin İşçi Partili yeni Dışişleri Bakanı Daviv Lammy, dün Netanyahu ile yaptığı görüşmede çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu. Lammy, Filistin Yönetimi Başkanı Muhammed Mustafa ile de görüştü

Netanyahu ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, ateşkes çağrısını yineledi

'nin yeni Dışişleri Bakanı David Lammy,  İsrailli liderlerle yaptığı görüşmelerin ikinci gününde -Hamas savaşında ateşkes çağrısını yineledi.

İşçi Partisi'nin İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanmasından bu yana ilk Ortadoğu gezisine çıkan Lammy, dün Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Yetkililer, Yönetimi Başbakanı Muhammed Mustafa ile de bir araya gelen Lammy'nin, otoritede reform yapılması için baskı yaptığını söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ofisinden yapılan açıklamaya göre Lammy bugün, Herzog ile yaptığı görüşmede, "Umarım yakında bir ateşkes görürüz ve Gazze'de de gördüğümüz acılara ve dayanılmaz can kayıplarına bir son veririz" dedi.

Lammy, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı İsraillileri serbest bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi ve "birçok rehine ailesinin ve ulusun yaşadığı acı ve ıstırabın çok farkında olduğunu" ifade etti.

Herzog, hâlâ Gazze'de bulunan ve "korkunç koşullar altında hayatları gerçekten tehlikede olan" 100'den fazla rehinenin İsrail için kilit mesele olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Onları çıkarmak için yorulmadan çalışıyoruz. Yakında bir rehine anlaşması yapılacağını içtenlikle umuyorum, bu çok önemli bir adım" diye konuştu.

Öte yandan üst düzey bir Hamas yetkilisi ise yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki son saldırıları ve görüşmelere yönelik tutumu nedeniyle örgütün uluslararası arabulucularla müzakereleri durdurduğunu söyledi.

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