İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in gizli tesisten geçen yıl ele geçirilen belgeler sayesinde haberdar olduğunu belirtti.
Çok sayıda binadan oluşan tesisin, koordinatlarını bilgilerini de içeren fotoğraflar gösterdi.
Netanyahu İran'ın tesisin ortaya çıkarıldığını fark edince binaları imha ettiğini söyledi. Netanyahu kanıt olarak fotoğraflar gösterdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran'ın tesiste nükleer silah geliştirmek için denemeler yaptığını ileri sürdü.
Netanyahu'nun açıklaması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'da farklı bir tesiste uranyum izlerine rastladığına dair haberlerin çıkmasının ardından geldi.
Netanyahu'nun açıklamalarına İran'ın tepkisi gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Nükleerin esas profesörü uluyor" ifadesini kullandı.