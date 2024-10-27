Netanyahu: İran'ın kendini savunma yeteneğini sert şekilde vurduk

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, "Hava kuvvetlerı̇mı̇z İran'ın kendı̇nı̇ savunma ve bı̇ze yönelı̇k füze üretme yeteneğı̇nı̇ sert bı̇r şekı̇lde vurdu" dedi.



İran'a saldırının "güçlü ve kesin" olduğunu söyleyen Netanyahu, saldırının tüm hedeflerı̇ne ulaştığını öne sürdü.

İsrail ordusu, önceki gün İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıklamıştı.

İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İran'ın saldırılara cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve orantılı karşılık vereceği bildirildi. Saldırıda dört İran askerinin öldüğü açıklandı.

Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.