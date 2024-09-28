Netanyahu: İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var

"Nasrallah sıradan bir terörist değildi" diyen Netanyahu,, "Hizbullah liderinin öldürülmesi amaçlarımız için gerekliydi" ifadelerini kullandı.



Nasrallah'ın ölümünün Gazze'deki İsrailli rehinelerin dönüşünü hızlandıracağını savundu. "İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var" diye konuşan İsrail Başbakanı Lübnan'a yönelik saldırıların da devam edeceği sinyali verdi.