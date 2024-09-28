Netanyahu: İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldürülen Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah için "İran'ın Şer ekseninin ana dinamosuydu" dedi. Netanyahu, "Nasrallah'ın öldürülmesiyle ödeşmiş olduk" diye konuştu.

Netanyahu: İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var

"Nasrallah sıradan bir terörist değildi" diyen Netanyahu,, "Hizbullah liderinin öldürülmesi amaçlarımız için gerekliydi" ifadelerini kullandı.

Nasrallah'ın ölümünün Gazze'deki İsrailli rehinelerin dönüşünü hızlandıracağını savundu. "İşimiz bitmedi, önümüzde zorlu günler var" diye konuşan Başbakanı Lübnan'a yönelik saldırıların da devam edeceği sinyali verdi.

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