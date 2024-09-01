Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin daha cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Hamas, ölümlerden İsrail'i sorumlu tutarken Başbakan Netanyahu, “Rehineleri öldüren kim olursa olsun anlaşma istemiyor" açıklamasını yaptı. Netanyahu, İsrail'in Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyeceğini söyledi.

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

ordusunun 'de altı rehinenin cansız bedenine ulaşmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

Netanyahu, “Rehı̇nelerı̇ öldüren kı̇m olursa olsun anlaşma istemı̇yor” dedi.

"İsraı̇l, Hamas'ta rehı̇nelerı̇ öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek" diyen Netanyahu, kendı̇sı̇nı̇n ve hükümetı̇nı̇n kalan rehı̇nelerı̇n serbest bırakılması ve İsraı̇l'ı̇n güvenlı̇ğı̇nı̇n sağlanması içı̇n bı̇r anlaşma yapmaya kararlı olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de kaçırılan altı rehinenin Gazze'de ölü bulunduğunu duyurdu.

Rehinelerden birinin Amerika asıllı olduğu bildirilirken, "Yıkıldım ve öfkeliyim" şeklinde bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" diye konuştu.

İsrailli bir kaynak ise altı rehineden üçünün şu anda müzakere edilmekte olan rehine serbest bırakma-ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacaklar listesinde yer aldığını açıkladı.

Öte yandan Hamas, rehinelerin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu. Filistinli örgütün yetkililerinden İzzet el-Rişk, rehinelerin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Rişk, İsrail'in bir anlaşmaya varmak istemediğini söyledi.

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek" - 1 İsrailliler, Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine yönelik protestolarını sürdürüyor.
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