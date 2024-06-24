Netanyahu İsrail kanalına konuştu: Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki mevcut durumu değiştirmek için hazırlandıklarını belirtti.  Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini açıklayan Nertanyahu, birliklerin çoğunluğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Netanyahu, bölgede Filistin Devletine hazır olmadığını da söyledi.

Netanyahu İsrail kanalına konuştu: Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

Netanyahu, 'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, sınırındaki durum ve 'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim." dedi.

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.

Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.

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MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren , kuzey sınırında da Hizbullahı ile çatışıyor.

Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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