Netanyahu İsrail kanalına konuştu: Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.



Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim." dedi.

Netanyahu, bu çatışmalar sona erdiğinde Gazze Şeridi'ndeki birliklerin bir bölümünün kuzeydeki Lübnan sınırına kaydırılacağını açıkladı.



İsrail Başbakanı, bu sayede Hizbullah saldırıları sonucu güneye giden İsraillilerin geri geleceğini belirtti. Aksi halde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik askeri operasyon sinyali de verdi.



Netanyahu diğer yandan Gazze Şeridi'nde sivil yönetim kurulması ve bölgenin silahsızlanması gerektiğini belirtti. "Orayı Filistin Devleti'ne vermeye hazır değilim" dedi. İki devletli çözüme karşı olduğunu açıkladı.