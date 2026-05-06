Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'da yarattığı yıkımla övündü
06.05.2026 11:11
İsrail saldırıları sonucu dumanlar yükselen bir Lübnan yerleşkesi
İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çok sayıda evi yerle bir ettiği anların görüntülerini paylaştı.
X'teki hesabından, ordunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin görüntüleri paylaşan Netanyahu, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldıklarını öne sürdü. Netanyahu, İsrail ordusunun harekatıyla ve yıkımıyla övünerek “Yüzlerce teröristi etkisiz hale getirmeye ve terör altyapılarını yok etmeye devam ediyoruz. Bizim savaşçılarımız gibisi yok!” ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını ifade etti.
Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu ve sürgün emirleriyle boşaltılan 55 köy ve belde bulunduğunu kaydeden İsrail ordusu, söz konusu köy ve beldeleri yıkmaya devam edeceğini ve sivillerin geri dönüşüne izin vermeyeceğini açıklamıştı.
NE OLMUŞTU ?
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.