Netanyahu: İsrail, Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin Philadelphia Koridoru'nu ve Gazze-Mısır'ındaki Refah Sınır Kapısı'nı terk etmeyeceğini söyledi.



Netanyahu, X hesabından paylaştığı videoda, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyine silah ve savaşçı geçişini engelleyecek herhangi bir mekanizmayı kabul etmeye hazır olmadığını iddia etti.



Netanyahu ayrıca, Hamas'ı İsrailli esirlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmanın ana hatlarını reddederek anlaşmayı engellemekle suçladı.



İsrail lideri, "Benim gibi kaçırılanları serbest bırakmak isteyen herkes İsrail hükümetine değil, Hamas'a baskı yapmaya devam etmeli. Tüm kaçırılanlar geri dönene ve savaşın hedeflerine ulaşılana kadar Hamas ve liderlerine askeri baskı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



PHILADEPHIA KORİDORU



Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor.



Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.



"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı.



Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti.



İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.