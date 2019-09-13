İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'deki güvenlik koordinasyonu konusunu görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Netanyahu görüşmede, Putin'e İran'ın Suriye topraklarını İsrail'e saldırmak için kullandığını ve İran'dan gelen tehditleri sineye çekmeyeceklerini söyledi.
Netanyahu, Rusya'nın Suriye'deki varlığı nedeniyle Rus ordusuyla işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.
Putin görüşmede Rusya ile İsrail arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini övdü. Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'nin toprak egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Görüşmede İsrail'de 17 Eylül'de genel seçimler yapılacağını da anımsatan Putin, Sovyetler Birliği'nden giderek İsrail'de yaşayan 1.5 milyondan fazla kişiyi kendi insanları olarak saydığını vurguladı.
Bu yüzden İsrail parlamentosuna girecek milletvekillerinin kim olacağına ilgisiz olmadıklarını belirtti.
Netanyahu İsrail seçimleri öncesi Putin'le görüştü
NTV HaberDünya
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ana gündeminde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvenlik konuları vardı. Netanyahu'nun İsrail seçimleri öncesi Putin'le görüşmesi eleştirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'deki güvenlik koordinasyonu konusunu görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.