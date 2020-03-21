Netanyahu: İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı 21.03.2020 - 23:27

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İsrail Kanal 12 Televizyonu'na konuşan Netanyahu, "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. Sağlık Bakanlığı ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi.

"Corona virüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Covid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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