Netanyahu, İsrail'in Gazze'de "zafere yaklaştığını" öne sürdü: Koridorlardan çekilmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs'te, Gazze'deki askerlerini kaybeden ailelerin oluşturduğu “Gvura” ve “Tikva” forumları ve ateşkes anlaşmasına karşı çıkan rehine aileleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki savaşında “zafere yaklaştığını” ve devam eden ateşkes görüşmeleri sırasında rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için “çaba sarf ettiğini” söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre ise Netanyahu,

toplantıda Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan "muazzam baskılara rağmen" ayrılmayacaklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı, Netzarim ile Philadelphi Koridoru'nun İsrail için "askeri ve siyasi açıdan stratejik kazanç" olduğunu savundu.

Görüşmeden sonra ulusal bir radyo kanalına konuşan, oğlu Gazze'de esir olan Zvika Mor, Netanyahu'nun Hamas ile bir anlaşmaya inanmadığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını engelleyen farklılıkların giderilmesine yönelik bir teklifi kabul ettiğini bildirmişti.

Blinken, Hamas'ı da teklifi kabul etmeye çağırdı ancak Hamas kendilerine sunulan son ateşkes anlaşmasının 2 Temmuz'da varılan mutabakata aykırı olduğunu belirtti.



Hamas, esneklik gösterdiklerini ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya yanaşmadığını kaydetti.