"Netanyahu İsrailli rehinelerin ölüm fermanını imzaladı"

Gazze'de ateşkes görüşmeleri hâlâ çıkmazda.



İsrailliler, Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini rehineler üzerinden protesto etmeye devam ediyor ancak Netanyahu kendi vatanadaşlarının canı pahasına Hamas'la anlaşmayı reddediyor.

İsrail'in Bar-Ilan Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Menachem Klein, birçok İsraillinin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek ve Hamas'ın elinde kalan esirleri eve döndürecek bir anlaşma için “umutsuz” olduğunu söyledi.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Klein, İsrail ordusunun altı rehinenin daha cesedini ulaşmasına atıfta bulunarak, “Bu sabah Gazze'den gelen çok üzücü haberlerin ardından daha fazla protesto göreceğimizi tahmin ediyorum” dedi.



“İnsanlar yorgun, bir anlaşma için neredeyse çaresizler. Hükümetin kendilerini dinlemesini istiyorlar" diye ekledi.



Netanyahu ve kabinesini esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapmayı reddetmekle suçlayan Klein, bu hareketin "İsrailli esirlerin ölüm fermanını imzaladığını” dile getirdi.



Profesör, şöyle konuştu: “İsrail gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor. Sorun da bu zaten. Ve bu İsrailli rehinelerin hayatına mal oldu.”



ALTI REHİNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de kaçırılan altı rehinenin Gazze'de casız bedenine ulaştığını duyurdu.

Rehinelerden birinin Amerika asıllı olduğu bildirilirken ABD Başkanı Joe Biden, "Yıkıldım ve öfkeliyim" şeklinde bir açıklama yaptı ve "Hamas liderleri suçlarının bedelini ödeyecek" dedi.

İsrailli bir kaynak ise altı rehineden üçünün şu anda müzakere edilmekte olan rehine serbest bırakma-ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacaklar listesinde yer aldığını bildirdi.

Öte yandan Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, rehinelerin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu ve İsrail'in bir anlaşmaya varmak istemediğini söyledi.