Netanyahu kabineyi yarın topluyor: Gazze'nin tam işgali görüşülecek

İsrail basınında çıkan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın akşam yerel saatle 18.00'de Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi.



Toplantıda Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, bölgeye yönelik saldırı planlarının ele alınacağı ifade edildi.



Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer askeri yetkililerin uyarısına rağmen Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği kaydedildi.



MUHALİF LİDER İŞGALE KARŞI



Netanyahu, ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ile bir araya gelerek Gazze'ye saldırı planları hakkında bilgilendirdi.



Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Lapid, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin "kötü bir fikir olduğunu" söylediğini belirtti.



Gazze'nin tamamının işgalinin İsrail'e ağır bedeli olacağını dile getiren Lapid, İsraillilerin büyük çoğunluğunun böyle bir plana karşı olduğunu savundu.

İSRAİL HÜKÜMETİNDE ÇATLAK



Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.



Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.



Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.