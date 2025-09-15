Netanyahu: "Katar ve Çin İsrail karşıtı kampanyalara yatırım yapıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar ve Çin gibi ülkelerin Batı medyası üzerinde etki kurmak için büyük paralar harcadığını ve sosyal medyada İsrail karşıtı kampanyaları desteklediğini öne sürdü.



Netanyahu, özellikle TikTok üzerinden yürütülen bu içeriklerin geleneksel medyadan çok daha güçlü bir etki yarattığını savunarak, “Telefonunuzu açtığınızda bu yayınlarla bombardımana tutuluyorsunuz. Bu durum, Batı’daki hükümetlerin politikalarına uyum sağlayan geleneksel medyayı da etkiliyor” dedi.

"KARŞI KAMPANYA" ÇAĞRISI

Netanyahu, "bu tablonun İsrail’i kısmi bir izolasyona sürüklediğini, ancak bu izolasyondan çıkışın mümkün olduğunu" söyledi.

Maliye bakanı ve üst düzey ekonomi yetkilileriyle görüştüğünü açıklayan Netanyahu, sosyal medyadaki “medya baskısı ve çarpıtmalara” karşı büyük bütçelerle karşı kampanyalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.