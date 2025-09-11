Netanyahu Katar'ı tehdit etti, Katar "pervasızlık" dedi

Netanyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Katarlı yetkililere seslenen Benyamin Netanyahu, Hamas yetkililerinin sınır dışı edilmesini ya da adalete teslim edilmesini istedi. Netanyahu, "Katar bu yönde bir adım atmazsa biz devreye gireriz" ifadeleriyle yeniden saldırabilecekleri tehdidinde bulundu.

Netanyahu ayrıca 7 Ekim saldırılarını ABD'deki 11 Eylül saldırılarına benzeterek, Hamas üyelerine Doha'da gerçekleştirilen saldırının meşru olduğunu savundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun açıklamalarını "pervasız" olarak niteledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ise ABD basınından CNN'e konuştu. İsrail'e karşı sert bir yanıt verileceğini ve bunun için ortaklarıyla istişare edildiğini söyledi.

El Sani ayrıca Netanyahu'nun orta doğuyu kaosa sürüklediğini ifade ederken, "Gazze'de ateşkes için arabuluculuk rolümüzü ve Hamas'ın Katar'daki varlığı dahil her şeyi yeniden değerlendireceğiz." dedi.

