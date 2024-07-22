Netanyahu, kritik ABD ziyareti için yola çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde önemli bir konuşma yapmak üzere Washington'a gitmek için sabah saatlerinde yola çıktı.



Tarih boyunca yakınlıklarıyla bilinen iki ülke arasındaki ilişkiler Gazze'deki savaş nedeniyle son aylarda fazlasıyla gerilmiş durumda.



Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçime girmeme kararına ve Washington'un İsrail'i Hamas ile ateşkes anlaşması yapmaya zorlamasına atıfta bulunarak ziyareti “büyük bir siyasi belirsizlik” döneminde gerçekleşen “çok önemli bir gezi” olarak nitelendirdi.

Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler | Netanyahu'dan "müttefik" mesajı Haberi Görüntüle

"EN GÜÇLÜ MÜTTEFİK"



Netanyahu, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde kim başkan olursa olsun İsrail'in ABD'nin Ortadoğu'daki en güçlü müttefiki olacağını söyledi.



Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağı ve bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin beklendiği belirtilmişti.



Netanyahu Washington uçağına binmeden gazetecilere yaptığı açıklamada, başkan adaylığından çekilen Biden'a İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür edeceğini söyledi.



Netanyahu üzerindeki baskı artıyor: ABD Kongresi'nin karşısına çıkacak Haberi Görüntüle

EN ÇOK KONUŞAN YABANCI LİDER



İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde dört kez konuşma yapan ilk yabancı lider olarak üç kez konuşma yapan İngiliz Winston Churchill'i geride bırakacak.



Netanyahu Kongre'ye tekrar davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada “bizi yok etmek isteyenlere karşı haklı savaşımızla ilgili gerçekleri sunacağım” ifadelerini kullandı.



Dikkatler Netanyahu'nun Donald Trump ya da Cumhuriyetçi başkan adayına yakın bir isimle görüşüp görüşmeyeceğine odaklanacak.