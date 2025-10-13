Netanyahu Mısır'daki Gazze zirvesine katılacak: Sisi ile telefonda görüştü

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Mısır'daki Gazze zirvesine katılmayı değerlendirdiğini söyledi.

İsrail'in devlet haber ajansı Kan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Kan da Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmasının beklendiğini yazdı.

Daha sonra Mısır'dan yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun zirveye katılacağı duyuruldu.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından planlanan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek.



Zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla lider katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gitmek üzere yola çıktı.





