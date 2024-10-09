Netanyahu: Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Seyfettin öldürüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslendi.



Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.



Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Haşim Seyfettin'i de öldürdüklerini öne sürdü.



Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.



LÜBNANLILARI GAZZE İLE TEHDİT ETTİ



Netanyahu, Lübnan halkına İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilerin başına gelenlerle tehdit ederek, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.



Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.



Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemedi ancak genel sekreterlik için Seyfettin ismi öne çıkıyor.



İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Seyfettin'in hedef alındığını yazmıştı.