Netanyahu, oğlunun korumalarının artırılmasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsmail Heniye suikastının ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Miami'de yaşayan oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının artırılmasını talep ettiği bildirildi.

Netanyahu, oğlunun korumalarının artırılmasını istedi

Walla haber sitesi, Netanyahu'ya yakın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley Yair'in çevresindeki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebiyle Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu.

İran ve ajanlarının Tahran'da Heniye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını istedi.

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti.

Walla'ya göre Nisan 2023'ten bu yana Genel Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet) koruması altında Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun (33), yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).

Hamas lideri Heniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia etmişti.

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