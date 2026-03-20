Netanyahu "öldü" iddiaları sonrası kamera karşısına çıktı. "Öncelikle yaşıyorum"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te uluslararası medyadan temsilcilerin de bulunduğu basın toplantısında kameraların karşısındaydı.

Netanyahu, "Öncelikle, sadece şunu söylemek istiyorum: Hayattayım ve hepiniz buna şahitsiniz. Bu sahte haberi böylece çürüttük." dedi.

Netanyahu, İç kamuoyuna İbranice yaptığı değerlendirmede İran'a saldırılara dair, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek." ifadelerini kullandı. Ancak aynı toplantıda İngilizce yaptığı açıklamadaysa, "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." demesi dikkat çekti.

İran'ın Ggüney Pars doğalgaz tesislerine saldırıda tek başına hareket ettiklerini, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kendisinden durmasını istediğini belirtti. ABD Başkanı, saldırı hakkında bilgisi olmadığını söylemişti.



HÜRMÜZ'E ALTERNATİF OLARAK İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Netanyahu'nun gündeminde savaş nedeniyle İran'ın kapattığı Hürmüz'den petrol sevkiyatının durması konusu da vardı.

Netanyahu, sevkiyatlar için kendi ülkesini işaret ederken, "Petrol akışını sağlamak için Hürmüz veya Babül Mendeb Boğazı gibi dar geçitlerden geçmek yerine, petrol ve gaz boru hatlarını Arap Yarımadası üzerinden doğrudan Akdeniz’deki limanlarımıza uzatın, böylece bu dar geçitleri sonsuza dek ortadan kaldırmış olursunuz. Bu kesinlikle mümkün. Bunu, bu savaşın ardından gelecek gerçek bir değişim olarak görüyorum.” dedi.



Benyamin Netanyahu, "İran'ın artık uranyum zenginleştirme ve füze üretme kapasitesine sahip olmadığını" da iddia etti. Ancak aynı saatlerde Amerikan CBS kanalına konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'yse İran’ın zenginleştirme kapasitesinin “büyük ölçüde ayakta kaldığını” dedi.



NETANYAHU'DAN TARTIŞMALI ATIF

İsrail Başbakanı ayrıca ABD'li tarihçi Will Durant'ın 1968'de basılan "Tarihten alınacak dersler" kitabından bir alıntı yaptı ve "İsa'nın Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Eğer yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötü olan iyiyi yenecektir." sözlerini sarf etti.