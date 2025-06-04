Netanyahu ölen askerlerin ailelerine seslendi: "Eşi benzeri olmayan adil bir savaş"

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından X hesabından paylaşımda bulundu.



İsrail Başbakanı, "Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz." ifadelerini kullandı.



Ölen askerlerin ailelerine seslenen Netanyahu, "Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız." dedi.



Ordusunun artan kayıplara rağmen "kayda değer ilerleme" sağladığını öne süren Netanyahu, hükümetinin hedeflerine ulaşana dek ilerlemeye devam edeceğini söyledi.



İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde 3 askerinin daha öldüğünü açıklamıştı.



Böylece İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 861'e yükseldi.



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.



Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.