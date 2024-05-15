Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yabancı i̇şçi̇ kotasını önemli̇ ölçüde artırma planını onayladı. Filistinli işçilerin, yabancı işçilerle değiştirilmesini amaçlayan plana göre 300 binden fazla ya da nüfusun 3,3'üne denk gelecek sayıda yabancı i̇şçinin İsrai̇l'e gi̇ri̇şi̇ne i̇zi̇n veri̇lecek.

Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze savaşı nedeniyle işgücü sıkıntısı çeken İsrail'de, kabinenin düzenlemeleri hafifletmeye ve yabancı kotasını “önemli ölçüde arttırmaya” karar verdiğini açıkladı.

İsrail'in atacağı adımlar arasında 300 binden fazla da nüfusun yüzde 3,3'üne denk gelecek sayıda yabancı işçinin ülkeye girişine izin vermek de var.

Açıklamada bunun inşaat, tarım ve hemşirelik de dahil olmak üzere ekonomi genelindeki eksiklikleri karşılamaya yönelik olduğu belirtildi.

Netanyahu, “Bu, işletmeler, ekonomimiz ve aynı zamanda güvenliğimiz için önemli bir karar” dedi.

Hükümete bağlı İsrail Sivil Denetim Merkezi, ocak ayında, İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin, yabancı işçilerle değiştirilmesini amaçlayan planı hazırlamıştı.

Planın ilk aşamada, Sri Lanka'dan 25 bin, Çin'den 20 bin, Hindistan'dan 17 bin, Tayland'dan 13 bin ve Moldova'dan 6 bin işçinin getirilmesini içerdiği belirtilmişti.

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. 'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da "görülmemiş boyutta" baskın: 14 Filistinli öldürüldü

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da "görülmemiş boyutta" baskın: 14 Filistinli öldürüldü

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Putin-Şi görüşmesi | "Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya karşıyız"

Putin-Şi görüşmesi | "Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya karşıyız"

Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...