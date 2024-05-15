Netanyahu onayladı: Filistinlilerin yerine yabancı işçiler getirilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze savaşı nedeniyle işgücü sıkıntısı çeken İsrail'de, kabinenin düzenlemeleri hafifletmeye ve yabancı işçi kotasını “önemli ölçüde arttırmaya” karar verdiğini açıkladı.



İsrail'in atacağı adımlar arasında 300 binden fazla da nüfusun yüzde 3,3'üne denk gelecek sayıda yabancı işçinin ülkeye girişine izin vermek de var.

Açıklamada bunun inşaat, tarım ve hemşirelik de dahil olmak üzere ekonomi genelindeki eksiklikleri karşılamaya yönelik olduğu belirtildi.



Netanyahu, “Bu, işletmeler, ekonomimiz ve aynı zamanda güvenliğimiz için önemli bir karar” dedi.

Hükümete bağlı İsrail Sivil Denetim Merkezi, ocak ayında, İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin, yabancı işçilerle değiştirilmesini amaçlayan planı hazırlamıştı.

Planın ilk aşamada, Sri Lanka'dan 25 bin, Çin'den 20 bin, Hindistan'dan 17 bin, Tayland'dan 13 bin ve Moldova'dan 6 bin işçinin getirilmesini içerdiği belirtilmişti.

İsrail'deki farklı kentler ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde yaklaşık 180 bin Filistinli işçi, inşaat, tarım, gıda, hizmet gibi çeşitli sektörlerde çalışıyor. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.