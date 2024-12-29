Netanyahu, prostat ameliyatı olacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat ameliyatı olacak. Netanyahu, geçtiğimiz aylarda fıtık ameliyatı da geçirmişti.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İSrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti.
Netanyahu, geçtiğimiz aylarda rutin muayene sırasında tespit edilen bir fıtık için bıçak altına yatmıştı.
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