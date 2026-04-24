Netanyahu prostat kanseri olduğunu açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , prostatında erken evrede tespit edilen kötü huylu tümörün tedavi edildiğini duyurdu.

İKİ AY DAHA GEÇ AÇIKLADI

Netanyahu , sağlık raporunun yayınlanmasını iki ay ertelediğini belirterek, bunun nedeninin “savaşın en yoğun döneminde İran’ın İsrail’e karşı propaganda yapmasını önlemek” olduğunu söyledi.

“Tanrı’ya şükür sağlıklıyım.” diyen Netanyahu, “Mükemmel fiziksel durumdayım.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU

Netanyahu, durumun daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yapılan rutin kontroller sırasında tespit edildiğini aktardı. Doktorların, “yayılım ya da metastaz göstermeyen erken evre kötü huylu tümör” belirlediğini ifade etti.

Tümörün tamamen yok edildiği ve yapılan kontrollerde herhangi bir kalıntıya rastlanmadığı ifade edildi.

NETANYAHU'NUN ÖLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya atılan pek çok tartışmada Netanyahu'nun öldüğü ve yapay zeka içeriklerle hayattaymış gibi gösterildiği ileri sürülmüştü. İsrail başbakanının “yaşıyorum” videolarının yapay zeka olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı.

Netanyahu, bir kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı vermişti. “Ölüyorum ama kahve için” diyerek iddialarla dalga da geçen Netanyahu'nun paylaştığı videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği büyük tartışma konusu olmuştu.