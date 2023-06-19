Netanyahu protestolara kulak tıkadı: Yargı reformu için düğmeye basıyor

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Öte yandan eski başbakan ve yeni muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu'nun açıklamasına tepki gösterdi.



Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Netanyahu, ilan ettiği gibi bu tek taraflı yargı düzenlemesine devam ederse; İsrail'in yarısından daha azının, İsrail ekonomisinin yarısından daha azının, güvenliğinin yarısından daha azının ve Meclisin yarısından daha azının başbakanı olduğunu görecek."



ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.



Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.



Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclise getireceklerini duyurmuştu.