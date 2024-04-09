Netanyahu: Refah da dahil Hamas'ı ortadan kaldıracağız, bunu hiçbir şey engelleyemez

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen gerçekleştirecekleri Refah operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, "İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de dahil olmak üzere Hamas tugaylarını ortadan kaldıracağını ve bunu hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini" söyledi.



Netanyahu, şunları ekledi: "Dünyada bizi durduracak hiçbir güç yok. Bunu yapmaya çalışan pek çok güç var, ancak bunun bir faydası olmayacak, çünkü bu düşman, yaptıklarından sonra bir daha asla yapmayacaktır" dedi.