Netanyahu, Refah saldırısına devam etme sözü verdi

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron da Netanyahu'yu uyararak İsrail'in Gazze operasyonunun insani maliyetinin "katlanılamaz" olduğunu söyledi.



Ancak Netanyahu, çeşitli devletlerin çağrılarına rağmen İsrail ordusuna kara saldırısına hazırlanma emri verdi. Hava saldırılarıyla mücadele eden Refah'ta 1,4 milyon kadar Filistinli sığınmacı var.



Netanyahu, Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın şehirden temizlenmesi gerektiğini ilan ederek "güçlü" bir saldırı sürdüreceğine söz verdi.



Netanyahu savaş ilanı niteliğindeki sözlerinde, "Tam zafere kadar savaşacağız ve bu, sivil halkın savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta da güçlü bir eylemi de içeriyor" dedi.



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Fransa Devlet Başkanı Macron, Netanyahu'yu arayarak İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının "durması gerektiğini" söyledi.



Macron, "Fransa'nın, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına kesin olarak karşı olduğunu ve bunun yalnızca büyük bir insani felakete yol açacağını" ifade etti.



Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, Refah'a yapılacak bir askeri operasyonun "felaket" olacağı yönündeki "ciddi kaygılarını" ifade eden ortak bir bildiri yayınladı.



İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Refah'a sığınmış ve gidecek hiçbir yeri olmayan insanların "kolayca ortadan kaybolamayacağı" konusunda uyarıda bulundu.

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Savaşın ilk günlerinde, İsrail ordusu kuzeydeki şehirlere doğru ilerlerken İsrail, Filistinlilere Refah'a sığınmaları talimatını vermişti.



Refah, Gazze'nin en güneyinde yer alıyor ve insani yardımın şehre girmesine izin verilen Mısır sınırı burada bulunuyor.



İsrailli yetkililer şimdi ise sivillerin "insani bölge" olarak adlandırdıkları, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan ve "el-Mawasi" olarak bilinen ince bir tarım şeridi olan bölgeye taşınmasını istiyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin