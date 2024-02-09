Netanyahu Refah'taki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah'taki sivillerin tahliye edilmesi ve geriye kalan Hamas güçlerini yenilgiye uğratmak için orduya "ikili bir plan hazırlama" talimatı verdiğini söyledi.

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) başkanı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik büyük bir askeri harekâtının siviller üzerinde daha fazla yıkım yaratacağı uyarısında bulundu.



Başbakan Netanyahu bu hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının arkasındakileri yakalamak için askerlere kente girme emri verdiğini söylemişti.



Ancak İsrail'in ajansın 12 personelinin, 7 Ekim saldırısında yer aldığını iddia etmesinin ardından, baskı altında kalan UNRWA'nın başkanı Philippe Lazzarini, Refah'taki insani durumun giderek daha da vahim hale geldiğini söyledi.