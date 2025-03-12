Netanyahu Şara'ya meydan okuyor: İsrail ordusu, Suriye'de yeni karakollar kuracak

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Şam'daki yeni yönetimin silahlı kuvvetleriyle birlikte yeni “güvenlik bölgeleri” oluşturmayı gerektirecek şekilde Suriye topraklarında uzun süre kalmaya hazırlanıyor.



Hükümetin direktifleri doğrultusunda IDF, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede toplanmasını engellemekle görevlendirildi. Buna ek olarak ordu, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ilave karakollar inşa etmeye hazırlanıyor.



Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre İsrail ordusu, sınır çitinden Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrol ediyor.



Üç IDF tugayı burada açıkça konuşlanmış durumda ve diğer görevlerinin yanı sıra İsrail'e sızmaları önlemekle de yükümlüler. Ordu aynı zamanda Suriyelilerin de bu bölgeye girmesini engelliyor, ancak 8 kilometrelik bölge içinde ikamet edenler istisna tutuluyor.



15 KİLOMETRELİK "GÜVENLİK BÖLGESİ"

Buna ek olarak, İsrail ordusu sınırdan 15 kilometreden daha az olan bölgeyi, IDF'nin Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin vermediği bir güvenlik bölgesi olarak tanımladı.



IDF ayrıca Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzaklığa, Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini de engelliyor. Ancak İsrail ordusu şu andan itibaren polis güçlerinin sınırdan 15-65 kilometre uzaklıktaki bölgeye girmesine izin vermeyi planlıyor.

Bu sabah İsrail ordusunun eski Suriye ordusu mevzilerinin bulunduğu yeri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, burada açıklamalarda bulundu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ'TAN ŞARA'YA TEHDİT

Katz, şunları söyledi: "El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF'nin Hermon'un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır.”

İsrail ordusunun Suriye'de sınırsız bir süre kalmaya hazır olduğunu belirten Katz, "Hermon'daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız” diye ekledi.



ESAD'IN SİLAHLARINI HEDEF ALDILAR

Suriye'deki yönetim değişikliği ve Ahmed Şara'nın yükselişinden bu yana IDF, yeni rejimin ordusunu sınıra yerleştirme girişimlerine zarar vermek amacıyla hem eski hem de mevcut yönetime ait askeri alanlara çok sayıda baskın düzenledi.



İsrail Hava Kuvvetleri de yeni Suriye ordusunun buralara yerleşmeye çalışacağı endişesiyle neredeyse her gün Suriye mevzilerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda ayrıca yeni yönetimin eline geçmesini önlemek için eski Esad rejiminin geride bıraktığı silahlar da hedef alınıyor.



DÜRZİ NÜFUSLA BAĞLANTI KURACAKLAR



IDF ayrıca hükümetin bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olan COGAT tarafından yönetilecek bir koordinasyon birimi kurmaya karar verdi. Bu birim sınıra yakın Suriye köylerindeki Dürzi nüfusla bağlantı kurmaya odaklanacak.



Önümüzdeki pazar gününden itibaren İsrail, IDF tarafından kontrol edilen bölgedeki Suriyeli Dürzi nüfusun İsrail'e girmesine ve çalışmasına izin verecek. Bu izin başlangıçta birkaç yüz kişiye verilecek ve bu kişiler çoğunlukla inşaat ve tarım alanlarında çalışacak.



İsrail ordusu ayrıca bu Dürzi köylerinin su hatları ve tıbbi hizmetlere erişim de dahil olmak üzere altyapısını onarmaya başladı. Daha sonra ordu, Esad yönetimi altında ayrı tutulan ailelerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek.



IDF'nin kontrolü altındaki bölgede 25 bini Golan bölgesinde, 15 bini de Hermon Dağı eteklerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunların çoğu, İsrail'in saldırıya uğramaları halinde savunmayı taahhüt ettiği bir topluluk olan Dürzilerden oluşuyor.

