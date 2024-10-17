Netanyahu: Savaş bitmedi
İsrailin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü açıklamasından sonra Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.
Netanyahu, Sinvar'ın öldüğüne yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.
Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri sürdü. Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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