Netanyahu: Savaş bitmedi

İsrailin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü açıklamasından sonra Başbakan Binyamin Netahyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam edeceğini yineledi.

Netanyahu: Savaş bitmedi

Netanyahu, Sinvar'ın öldüğüne yönelik Tel Aviv makamlarından gelen açıklama sonrası sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Sinvar'ın saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın "artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyeceğini" ileri sürdü. Netanyahu, " bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirler konusuna değinen Netanyahu, bu esirleri geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu: HAMAS Lideris Yahya Sinvar öldürüldü

İsrail ordusu: HAMAS Lideris Yahya Sinvar öldürüldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

21 aylık uyuyan bebeğe kreşte tokat

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...