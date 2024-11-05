Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi.

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın yeni Savunma Bakanı olduğu açıklandı.

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar oldu.

"ARAMIZDA GÜVEN KRİZİ OLUŞTU"

Netanyahu, Gallant ile arasında savaşın yönetimine izin vermeyen bir güven krizi geliştiğini söyledi. Netanyahu, "Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi" diye ekledi.

Gallant, "İsrail devletinin güvenliğini sağlamak hayatımın göreviydi ve her zaman öyle kalacak" açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE GÖREVDEN ALMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU



Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

