Netanyahu seçimleri öne almak istiyor

İsrail'de yolsuzluk davasının yanı sıra Gazze ateşkesi konusunda da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçim planlarına ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

Devlet televizyonu KAN'ın Netanyahu'nun, genel seçim tarihini altı ay kadar öne almak istediğini iddia etti. Haberde başbakanın Haziran 2026'ya çekmeyi planladığı seçimlerden önce Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı umduğu belirtildi. Ancak Suudi Arabistan ile anlaşmaya varma şansının "makul", Endonezya ile benzer bir anlaşmaya varma ihtimalinin ise "zayıf" olduğu kaydedildi.



İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.



Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre seçimlerin bugün yapılması durumunda, Netanyahu'nun partisinin 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 milletvekili kazanması bekleniyor. İsrail'de hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.