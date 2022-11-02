Netanyahu: Seçmenler zayıflık değil güç istiyor

İsrail'de son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi dün yerel saatle 22.00'de sona erdi.



Sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan ve muhalefet lideri Netanyahu'nun partisi Likud ve sağcı müttefiklerinden oluşan koalisyon bloku, hükümeti kurabilmek için gerekli 62 sandalyeye ulaşmış görülüyor.



Netanyahu, partisi Likud'un, sandık çıkış anketlerine göre Mecliste en fazla sandalyeyi kazanan parti olması üzerine "büyük bir zaferin eşiğinde" olduklarını söyledi.



Netanyahu, dün gece Batı Kudüs'te destekçilerine yaptığı konuşmada, "Seçmen, ulusal gururu onarmayı ve zayıflık değil güç öngören bir hükümeti istiyor." dedi.



Kendisine tezahüratlarda bulunan kalabalığa seslenen Netanyahu, "Ben kral değilim, seçilmeye ihtiyacım var ve bu sizin sayenizde oldu." dedi.



AŞIRI SAĞCILAR ZAFER KUTLAMALARI YAPIYOR

İttifakta yer alan Ultra-Ortodoks partilerden "Şas", aşırı sağcı "Dini Siyonizm" ve "Otzma Yahudit" partilerinin merkezlerinde toplanan kalabalık, ellerinde İsrail bayraklarıyla muhaliflerine karşı sloganlar eşliğinde, danslarla sevinç gösterileri düzenledi.



IRKÇI BEN-GVİR DESTEKÇİLERİ "ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANLARI ATTI

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, parti merkezinde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Halk Yahudi kimliğine oy verdi." dedi.



Ben-Gvir, "Kız ve erkek çocuklarımızın sokakta güvenle yürüyebilmelerinin zamanı geldi, İsrail askerlerinin ve polislerinin desteklenmesinin zamanı geldi. Ülkemize sahip çıkmanın zamanı geldi." diye konuştu.



Irkçı söylemleriyle tanınan Ben-Gvir'in konuşması sırasında partililer, "Araplara ölüm" sloganı attı.



Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan ve ırkçı dindar bir parti olarak ilk kez Mecliste üçüncü en büyük parti konumuna yükselen Dini Siyonizm Partisi merkezinde de benzer sevinç gösterileri vardı.



Aşırı sağcı partinin lideri Bezalel Smotrich destekçilerine yaptığı konuşmada, "partisinin tarih yazdığını" ifade etti.



"Tanrı'nın yardımıyla Siyonist sağcı bir hükümet kurmak için kesin sonuçları bekliyoruz." diyen Smotrich, devletin Yahudi kimliğini koruyacaklarını ve güvenliği yeniden sağlayacaklarını dile getirdi.



Smotrich ayrıca, destekçilerine Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini iyileştirmek ve genişletmek için çalışma vaadinde bulundu.



"İSRAİLLİLERİN ÇOĞUNLUĞU LAİK DEĞİL YAHUDİ DEVLETİ İSTİYOR"

Şas Partisi'ndeki gösterilerde kalabalığın Maliye Bakanı Avigdor Lieberman için "Lieberman çöpe", "Lieberman eve" sloganları atmaları üzerine parti lideri Aryeh Deri, kalabalığa, "Bağırmanıza gerek yok o zaten şimdi evinin yolunu tuttu." şeklinde seslendi.



Deri, partisinin seçimlerde 10 milletvekili kazanmasına ilişkin "Bu büyük bir zafer" yorumunu yaptı.



Şas lideri, "Yakında Binyamin Netanyahu'yu İsrail Başbakanı olarak ilan etmeyi ümit ettiklerini" söyleyerek "70 binden fazla oy kazandık. İsrail devletinde vatandaşların çoğunluğu Yahudi devleti istiyor ve bundan dolayı laik hükümete karşı oy verdi." ifadelerini kullandı.



Buna karşılık "İsrail Evimiz" Partisi'nde hüzünlü bir hava hakimdi. Partinin lideri Lieberman yaptığı açıklamada, hayal kırıklığı içinde olduğunu ve seçmenlerin kararına ve seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını kaydetti.



Liebarman açıklamasında "Sağcı liberal bir parti olarak özgün tarzımızı da koruyacağız. Bu iki değer bizim için çok önemli ve İsrail siyasetinde gerçekten çok eşsiz bir yerdeyiz. Seçimlerin kesin sonuçlarını beklememiz gerekiyor." dedi.



Son 3,5 yılda beşinci erken genel seçim yapılan İsrail'de sandıkların kapanmasının ardından sandık çıkış anketlerine ilişkin Kanal 13'ün yayımladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.



Kesin olmayan sonuçlara göre Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamlarken, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.



Buna karşılık Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.



AŞIRI SAĞ İTTİFAKIN SEÇİM ZAFERİ

İsrail Merkez Seçim Komitesi, dünkü seçimlere katılım oranının 2015'teki seçimden sonra kaydedilen en yüksek rakam olan yüzde 71,3 olduğunu açıkladı.



Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.



Netanyahu liderliğindeki blok, dindar ve aşırı sağcı Yahudi siyasilerden oluşmasıyla dikkati çekiyor.



Bu blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi.



Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle eleştirilen aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in bulunduğu Dini Siyonizm Partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.



Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi de 5 milletvekili kazandı.



İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.