Netanyahu, seneye yeniden başbakan adayı olacağını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 yılının Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakanlık için aday olacağını duyurdu.



Netanyahu, cumartesi günü Channel 14 televizyonuna verdiği röportajda, “Evet” diyerek yeniden aday olacağını doğruladı. Program sunucusunun “Kazanmayı bekliyor musunuz?” sorusuna da aynı netlikle “Evet” yanıtını verdi.



Likud Partisi lideri Netanyahu, 1996’dan bu yana aralıklarla toplam 18 yıldan fazla süreyle başbakanlık yaparak İsrail tarihinin en uzun süre görev yapan lideri konumunda bulunuyor.

AYLARCA SÜREN PROTESTOLAR

Son seçimlerde Likud 32, ultra-Ortodoks müttefikleri 18 ve aşırı sağcı Dini Siyonizm ittifakı 14 sandalye kazanmıştı. Ancak Netanyahu’nun mevcut dönemi, yargı reformu girişimleri nedeniyle aylarca süren protestolarla sarsılmıştı.



7 Ekim 2023’te Hamas’ın Gazze’den düzenlediği saldırıyla başlayan savaşın ardından ise Netanyahu, özellikle rehinelerin ailelerinden artan eleştirilerle karşı karşıya bulunuyor.

SEÇİMLERİ ÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Netanyahu'nun, Haziran 2026'ya çekmeyi planladığı seçimlerden önce Endonezya ve Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmaları imzalamayı umduğu belirtildi.



Suudi Arabistan ile anlaşmaya varma şansının "makul", Endonezya ile benzer bir anlaşmaya varma ihtimalinin ise "zayıf" olduğu kaydedildi.



Netanyahu'nun, seçimlerde elini güçlendirecek en azından bir başarının peşinde olduğu savunuldu.



İsrail'de hükümet, başbakanın tavsiyesi üzerine meclisi feshedebiliyor ve erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.



SON ANKET SONUÇLARI



Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre seçimlerin bugün yapılması durumunda, Netanyahu'nun partisinin mecliste 52, muhalefet partisinin 58, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.



İsrail yasalarına göre, hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor.



İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.