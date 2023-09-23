Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz

Netanyahu'nun sergilediği haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin de İsrail toprağı olarak gösterildiği dikkati çekti.



İRAN'A VE FİLİSTİN LİDERİ ABBAS'A YÜKLENDİ



Uluslararası toplumu İran'ın "saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan" Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerini sürdürmesine rağmen yaptırımların gevşetildiğini" ifade etti.



Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yüklenen Netanyahu, Abbas'ı Yahudi Soykırımı'nı (Holokost) inkar etmek ve "antisemitik" söylemde bulunmakla suçladı.



BM GENEL MERKEZİ DIŞINDA PROTESTO



Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada BM'nin New York'taki Genel Merkezi dışında binlerce İsrailli ve ABD'deki Yahudi, İsrail'deki sağcı hükümetin hazırladığı yargının yetkilerini azaltan yasal düzenlemeye karşı protesto düzenledi.