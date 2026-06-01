Netanyahu talimat verdi. İsrail ordusu Beyrut'un güneyine saldırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , bugün yaptığı açıklamada İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut ’un güneyinde bulunan ve Hizbullah ’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı verdi.

Karar, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Beaufort Kalesi’ni işgal etmesinin ardından geldi.

NETANYAHU: "DAHA DERİNE İLERLEYECEĞİZ"

Netanyahu, yayımladığı video mesajında Beaufort’un ele geçirilmesini “dramatik bir aşama” ve “politikalarında dramatik bir değişim” olarak nitelendirdi.

“Birlik içinde, kararlı ve her zamankinden daha güçlü şekilde geri döndük.” diyen Netanyahu, bundan sonraki hedefin Hizbullah kontrolündeki bölgelere daha fazla nüfuz etmek olduğunu söyledi.

“Talimatım, Hizbullah’ın kontrolünde olan bölgelerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmek yönünde.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, daha önce 2000 yılında sona eren yaklaşık 20 yıllık Güney Lübnan işgali sırasında Beaufort Kalesi’ni askeri üs olarak kullandığı biliniyor.